Трамп призначив міністром власного лікаря
Президент США Дональд Трамп призначив на посаду міністра у справах ветеранів свого особистого лікаря Ронні Джексона.
Про це глава США сповістив у Тwitter.
"З радістю повідомляю, що призначив новим міністром у справах ветеранів гідного адмірала, доктора Ронні Л. Джексона", – зазначив Трамп.
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На цій посаді особистий лікар Трампа замінить раніше звільненого давіда Шулкіна.
Сам ж Джексон, який є лікарем за фахом, служив в Іраці та має бойові нагороди.
Джерело: 24 Канал
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