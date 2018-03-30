Трамп призначив міністром власного лікаря

Президент США Дональд Трамп призначив на посаду міністра у справах ветеранів свого особистого лікаря Ронні Джексона.

Про це глава США сповістив у Тwitter.

"З радістю повідомляю, що призначив новим міністром у справах ветеранів гідного адмірала, доктора Ронні Л. Джексона", – зазначив Трамп.

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I am pleased to announce that I intend to nominate highly respected Admiral Ronny L. Jackson, MD, as the new Secretary of Veterans Affairs.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 березня 2018 р.

На цій посаді особистий лікар Трампа замінить раніше звільненого давіда Шулкіна.

Сам ж Джексон, який є лікарем за фахом, служив в Іраці та має бойові нагороди.