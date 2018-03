Найнебезпечніший момент у сучасній історії США, – американський дипломат про політику Трампа

Про це у своєму Twitter-акаунті написав колишній чиновник Держдепартаменту, президент Ради з міжнародних відносин США Рідард Гаас.

Лідер США Дональд Трамп зараз веде війну на три фронти: політичну – зі спецпрокурором Мін'юсту Робертом Мюллером, торгову – з Китаєм та іншими країнами, і реальну – з Іраном і/або з Північною Кореєю. Це найнебезпечніший момент в сучасній історії США, і здебільшого привели до нього наші рішення, а не якісь події,

– зазначив американський дипломат.

.@realDonaldTrump is now set for war on 3 fronts: political vs Bob Mueller, economic vs China/others on trade, and actual vs. Iran and/or North Korea. This is the most perilous moment in modern American history-and it has been largely brought about by ourselves, not by events.