Найнебезпечніший момент у сучасній історії США, – американський дипломат про політику Трампа

Наразі для Сполучених Штатів настав найнебезпечніший момент у сучасній історії, і це у значній мірі пов'язано з діями глави Білого дому, а не із зовнішніми чинниками.

Про це у своєму Twitter-акаунті написав колишній чиновник Держдепартаменту, президент Ради з міжнародних відносин США Рідард Гаас.

Читайте також: Трамп наблизився до "війни" з Китаєм

Лідер США Дональд Трамп зараз веде війну на три фронти: політичну – зі спецпрокурором Мін'юсту Робертом Мюллером, торгову – з Китаєм та іншими країнами, і реальну – з Іраном і/або з Північною Кореєю. Це найнебезпечніший момент в сучасній історії США, і здебільшого привели до нього наші рішення, а не якісь події,

– зазначив американський дипломат.

.@realDonaldTrump is now set for war on 3 fronts: political vs Bob Mueller, economic vs China/others on trade, and actual vs. Iran and/or North Korea. This is the most perilous moment in modern American history-and it has been largely brought about by ourselves, not by events. — Richard N. Haass (@RichardHaass) 23 березня 2018 р.

Як зауважує CNN, Гаас опублікував цей допис у день, коли в Білому домі сталося декілька важливих подій. Так, вранці 23 березня звільнився головний адвокат Трампа Джон Дауд, який представляв його інтереси у справі про "російське втручання" в американські вибори, а через кілька годин президент США наказав торговому представнику його країни ввести обмеження на імпорт товарів з Китаю та пообіцяв також вжити додаткових заходів проти Пекіну, в тому числі і в рамках Світової організації торгівлі. Згодом, цього ж дня Трамп оголосив, що його радника з питань нацбезпеки Герберта Макмастера замінить колишній постпред США в ООН Джон Болтон, відомий своїми різкими висловлюваннями на адресу Ірану та КНДР.

Читайте також: У Трампа і його нового радника з нацбезпеки різні погляди на Росію, – The Wall Street Journal