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Найнебезпечніший момент у сучасній історії США, – американський дипломат про політику Трампа

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Річард Гаас
Річард Гаас / Фото з відкритих мереж

Наразі для Сполучених Штатів настав найнебезпечніший момент у сучасній історії, і це у значній мірі пов'язано з діями глави Білого дому, а не із зовнішніми чинниками.

Про це у своєму Twitter-акаунті написав колишній чиновник Держдепартаменту, президент Ради з міжнародних відносин США Рідард Гаас.

Читайте також: Трамп наблизився до "війни" з Китаєм

Лідер США Дональд Трамп зараз веде війну на три фронти: політичну – зі спецпрокурором Мін'юсту Робертом Мюллером, торгову – з Китаєм та іншими країнами, і реальну – з Іраном і/або з Північною Кореєю. Це найнебезпечніший момент в сучасній історії США, і здебільшого привели до нього наші рішення, а не якісь події,
– зазначив американський дипломат.

Як зауважує CNN, Гаас опублікував цей допис у день, коли в Білому домі сталося декілька важливих подій. Так, вранці 23 березня звільнився головний адвокат Трампа Джон Дауд, який представляв його інтереси у справі про "російське втручання" в американські вибори, а через кілька годин президент США наказав торговому представнику його країни ввести обмеження на імпорт товарів з Китаю та пообіцяв також вжити додаткових заходів проти Пекіну, в тому числі і в рамках Світової організації торгівлі. Згодом, цього ж дня Трамп оголосив, що його радника з питань нацбезпеки Герберта Макмастера замінить колишній постпред США в ООН Джон Болтон, відомий своїми різкими висловлюваннями на адресу Ірану та КНДР.

Читайте також: У Трампа і його нового радника з нацбезпеки різні погляди на Росію, – The Wall Street Journal

Теги: Новини США Новини політики Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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