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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Трамп наблизився до "війни" з Китаєм

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

Адміністрація президента Дональда Трампа має намір ввести імпортні мита на китайські товари вартістю 50 – 60 мільярдів доларів.

Про це повідомляє ВВС.

Окрім того, Білий дім має намір обмежити китайські інвестиції в економіку США.

Як пояснили в адміністрації Трампа, такі кроки необхідні для протидії недобросовісній конкуренції і вони стануть розплатою за крадіжки інтелектуальної власності з боку Китаю.

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Додамо, 22 березня Трамп вже підписав "Меморандум про обмеження щодо Китаю через економічну агресію" і повідомив, що йдеться про мита на товари вартістю до 60 мільярдів.

Президентський меморандум, однак, набуде чинності лише після консультацій, які дадуть законодавцям і лобістам можливість скоротити список зі 1300 найменувань товарів, які обкладатимуться тарифами.

При цьому Трамп поясни, що США проводять з Китаєм переговори і зацікавлені в "еквівалентних" умовах торгівлі для американських компаній.

Також Вашингтон планує подати позов до Світової організації торгівлі (СОТ) стосовно можливих порушень Китаєм закону про захист інтелектуальної власності.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Китай Новини США
Джерело: 24 Канал
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