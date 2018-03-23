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Трамп приблизился к "войне" с Китаем

195 Читати новину українською
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото из открытых источников

Администрация президента Дональда Трампа намерена ввести импортные пошлины на китайские товары стоимостью 50 – 60 миллиардов долларов.

Об этом сообщает ВВС.

Кроме того, Белый дом намерен ограничить китайские инвестиции в экономику США.

Как пояснили в администрации Трампа, такие шаги необходимы для противодействия недобросовестной конкуренции и они станут расплатой за кражи интеллектуальной собственности со стороны Китая.

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Добавим, 22 марта Трамп уже подписал "Меморандум об ограничении Китая из-за экономической агрессии" и сообщил, что речь идет о пошлинах на товары стоимостью до 60 миллиардов.

Президентский меморандум, однако, вступит в силу только после консультаций, которые дадут законодателям и лоббистам возможность сократить список из 1300 наименований товаров, которые будут облагаться тарифами.

При этом Трамп объясни, что США проводят с Китаем переговоры и заинтересованы в "эквивалентных" условиях торговли для американских компаний.

Также Вашингтон планирует подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) относительно возможных нарушений Китаем закона о защите интеллектуальной собственности.

Теги: Новости политики Китай Дональд Трамп Новости США
Источник: 24 Канал
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