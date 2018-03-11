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Трамп озвучил самоуверенный слоган своей следующей избирательной кампании

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Трамп озвучил слоган своей следующей избирательной кампании
Трамп озвучил слоган своей следующей избирательной кампании / Фото из свободных сетей

Президент США Дональд Трамп заявил, что его слоганом следующей избирательной кампании в 2020 году станет фраза "Сохраним Америку великой!" (Keep America Great!). Напомним, что слоганом предыдущей кампании Трампа была фраза "Сделаем Америку великой!".

Об этом американский лидер заявил во время выступления перед своими сторонниками в Питтсбурге, сообщает CNN.

"Наш, не мой – мы команда – наш новый слоган", – отметил Трамп в речи перед своими сторонниками.

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Президент США также отметил, что его участие в выборах в ноябре 2020 года — это "предположение".

В этом я почти уверен, но нельзя быть уверенным на 100%. Я не люблю заходить слишком далеко вперед, но допустим, что все будет идти так, как идет. Когда мы начнем кампанию через 2 года, можете в это поверить, нашим слоганом будет "Сохраним Америку великой. Восклицательный знак",
— заявил Трамп.

Он также пояснил, что старый слоган "Сделаем Америку великой" нельзя будет использовать на следующих выборах, поскольку "я уже это сделал".

Кроме того, во время выступления лидер США подчеркнул, что задача собравшихся — сделать возможным, чтобы "большой подъем Америки продолжился на полной скорости".

Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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