Трамп озвучив самовпевнений слоган своєї наступної виборчої кампанії

Президент США Дональд Трамп заявив, що його слоганом наступної виборчої кампанії у 2020 році стане фраза "Збережемо Америку великою!" (Keep America Great!). Нагадаємо, що слоганом попередньої кампанії Трампа була фраза "Зробимо Америку великою!".

Про це американський лідер заявив під час виступу перед своїми прихильниками у Пітсбурзі, повідомляє CNN.

"Наш, не мій – ми команда – наш новий слоган", – наголосив Трамп у промові перед своїми прихильниками.

Читайте також: Дональда Трампа визнали найгіршим президентом за всю історію США

Президент США також зазначив, що його участь у виборах у листопаді 2020 року – це "припущення".

У цьому я майже впевнений, але не можна бути впевненим на 100%. Я не люблю заходити надто далеко вперед, але припустімо, що все йтиме так, як іде. Коли ми почнемо кампанію через 2 роки, можете в це повірити, нашим слоганом буде "Збережемо Америку великою. Знак оклику",

– заявив Трамп.

Він також пояснив, що старий слоган "Зробимо Америку великою" не можна буде використовувати на наступних виборах, оскільки "я вже це зробив".

Окрім того, під час виступу лідер США наголосив, що завдання присутніх – зробити можливим, щоб "великий підйом Америки продовжився, на повній швидкості".