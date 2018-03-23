У Трампа і його нового радника з нацбезпеки різні погляди на Росію, – The Wall Street Journal

Новий радник Дональда Трампа із національної безпеки Джон Болтон, призначений 21 березня замість Герберта Макмастера, поділяє його погляди на основні проблеми, серед яких угода з Іраном, зупинення ядерної програми КНДР і зовнішня політика за принципом "Америка перш за все".

Однак підхід до Росії – це область потенційних розбіжностей між Трампом і Болтоном, пише The Wall Street Journal.

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Глава Білого дому сподівається покращити відносини і послабити напруженість між двома країнами, однак Болтон ставиться до Росії з глибокою недовірою, пояснює видання.

Окрім того, новий глава нацбезпеки США заявив, що звинувачення 13 росіян у втручанні в вибори відкриває для президента Америки можливість більш жорсткого підходу до РФ. Щодо отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Болтон написав у Twitter, що США та їхнім союзникам варто вжити "серйозних заходів у відповідь на використання (росіянами) хімічної зброї для отруєння подвійного агента в Британії".

Щоправда, високопосадовець відмовився розповісти, як буде консультувати Трампа щодо відносин із Путіним.

Я не думаю, що доречно говорити вам, які будуть мої рекомендації. У мене свої погляди. Я впевнений, що у мене буде можливість ясно висловити їх президенту, – прокоментував Болтон 22 березня в інтерв'ю Fox News.

Нагадаємо, 13 березня президент США Дональд Трамп звільнив Рекса Тіллерсона та призначив новим главою Держдепу США Майка Помпео, який очолював ЦРУ. Трамп пояснив, що відправив Тіллерсона у відставку з посади держсекретаря США через те, що вони серйозно розходилися у поглядах на ядерну угоду з Іраном.

Хто такий Джон Болтон? Болтон – це досвідчений дипломат з консервативними поглядами. Він очолював постійне представництво США при ООН з серпня 2005 по грудень 2006 року.