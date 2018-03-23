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У Трампа и его советника по нацбезопасности разные взгляды на Россию, – The Wall Street Journal

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Новый глава нацбезопасности США Джон Болтон
Новый глава нацбезопасности США Джон Болтон / Politico

Новый советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, назначенный 21 марта вместо Герберта Макмастера, разделяет его взгляды на основные проблемы, среди которых соглашение с Ираном, остановка ядерной программы КНДР и внешняя политика по принципу "Америка прежде всего".

Однако подход к России – это область потенциальных разногласий между Трампом и Болтоном, пишет The Wall Street Journal.

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Глава Белого дома надеется улучшить отношения и ослабить напряженность между двумя странами, однако Болтон относится к России с глубоким недоверием, поясняет издание.

Кроме того, новый глава нацбезопасности США заявил, что обвинение 13 россиян во вмешательстве в выборы открывает для президента Америки возможность более жесткого подхода к РФ. Относительно отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Болтон написал в Twitter, что США и их союзникам следует принять "серьезные меры в ответ на использование (россиянами) химического оружия для отравления двойного агента в Британии".

Правда, чиновник отказался рассказать, как будет консультировать Трампа касаемо отношений с Путиным.

Я не думаю, что уместно говорить вам, какие будут мои рекомендации. У меня свои взгляды. Я уверен, что у меня будет возможность ясно выразить их президенту,
– прокомментировал Болтон 22 марта в интервью Fox News.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона и назначил новым главой Госдепа США Майка Помпео, который возглавлял ЦРУ. Трамп объяснил, что отправил Тиллерсона в отставку с поста госсекретаря США из-за того, что они серьезно расходились во взглядах на ядерное соглашение с Ираном.

Кто такой Джон Болтон? Болтон – это опытный дипломат с консервативными взглядами. Он возглавлял постоянное представительство США при ООН с августа 2005 по декабрь 2006 года.

Теги: Новости России Новости политики Дональд Трамп Новости США
Источник: 24 Канал
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