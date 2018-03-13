Трамп резко прокомментировал увольнение Тиллерсона

Президент США Дональд Трамп отправил Рекса Тиллерсона в отставку с поста госсекретаря США из-за того, что они серьезно разбегались во взглядах на ядерную сделку с Ираном.

Такое заявление сделал глава Белого дома, сообщает "Голос Америки".

"Я считаю, что это соглашение (с Ираном — "24") ужасное, а он — что оно нормальное. Я хотел или разорвать его, или сделать что-нибудь еще, а он думал немного по-другому. Мы расходились во мнениях", — сообщил Дональд Трамп.

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По словам главы США, он не раз обсуждал с Рексом Тиллерсоном возможность отставки. Но на сотрудничество с Тиллерсоном в должности госсекретаря не жаловался. А что касается Майка Помпео, то по мнению Трампа, у них много общего, в частности, процессы мышления.

Мы достаточно хорошо ладили, но у нас были разногласия,

— пояснил Трамп.

Трамп объяснил, почему уволил Тиллерсона — видео

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона и назначил новым главой Госдепа США Майка Помпео, кторый возглавлял ЦРУ.



Для Рекса Тиллерсона это стало неожиданностью — он был настроен продолжать свою работу в должности Государственного секретаря США, поэтому не знает, почему Дональд Трамп уволил его.

Кто такой Рекс Тиллерсон? Возглавлял Госдепартамент США с 20 января 2017 года, с тех пор как Трамп стал президентом. В прошлом он был руководителем нефтяной компании ExxonMobil и дипломатической работой никогда не занимался.



Слухи об отставке Тиллерсона ходили уже давно, в частности, в связи с серьезными разногласиями в позициях Трампа и руководителя американского внешнеполитического ведомства. В российско-украинском конфликте Тиллерсон всегда считал вопрос Украины приоритетным для США.