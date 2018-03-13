Он не знает, почему Трамп его уволил, – пресс-секретарь Тиллерсона

Рекс Тиллерсон был настроен продолжать свою работу в должности Государственного секретаря США, поэтому не знает, почему Дональд Трамп уволил его.

13 марта Президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона и назначил новым главой Госдепа США Майка Помпео, который возглавлял ЦРУ.

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Как передает The Hill, заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии и связей с общественностью Стив Голдстайн заявил, что Тиллерсону не известна причина его ухода с поста главы внешнеполитического ведомства.

Госсекретарь не говорил с президентом сегодня утром и не знает причины (увольнения — "24"), но он благодарен за предоставленную ему возможность служить и продолжает считать, что государственная служба является благородным призывом,

— сообщил Стив Голдстайн.

Он отметил, что Тиллерсон планировал продолжать работу с целью обеспечения интересов национальной безопасности США. Кроме того, он наладил тесное сотрудничество с другими ведомствами, в частности, Пентагоном.

"Мы желаем назначенному госсекретарю Помпео успехов", — добавил Голдстайн.

Зато в Белом доме заявляют, что Рекс Тиллерсон был проинформирован о том, что президент США Дональд Трамп уволил его еще в пятницу, 9 марта.

Как сообщают американские СМИ, заместитель Госсекретаря США Стив Голдстайн также был уволен со своего поста через несколько часов после того, как обнародовал заявление Тиллерсона.

Кто такой Рекс Тиллерсон? Возглавлял Госдепартамент США с 20 января 2017 года, с тех пор как Трамп стал президентом. В прошлом он был руководителем нефтяной компании ExxonMobil и дипломатической работой никогда не занимался.



Слухи об отставке Тиллерсона ходили уже давно, в частности, в связи с серьезными разногласиями в позициях Трампа и руководителя американского внешнеполитического ведомства. В российско-украинском конфликте Тиллерсон всегда считал вопрос Украины приоритетным для США.