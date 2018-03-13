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Він не знає, чому Трамп його звільнив, – прес-секретар Тіллерсона

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Тіллерсон не знає, чому Трамп його звільнив
Тіллерсон не знає, чому Трамп його звільнив / asn.in.ua

Рекс Тіллерсон був налаштований продовжувати свою роботу на посаді Державного секретаря США, тож не знає, чому Дональд Трамп звільнив його.

13 березня президент США Дональд Трамп звільнив Рекса Тіллерсона та призначив новим главою Держдепу США Майка Помпео, який очолював ЦРУ.

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Як передає The Hill, заступник Держсекретаря США з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Стів Голдстайн заявив, що Тіллерсону не відома причина його звільнення з поста глави зовнішньополітичного відомства.

Держсекретар не говорив з президентом сьогодні зранку і не знає причини (звільнення – "24"), але він вдячний за надану йому можливість служити та продовжує вважати, що державна служба є благородним покликом,
– повідомив Стів Голдстайн.

Він зазначив, що Тіллерсон планував продовжувати роботу з метою забезпечення інтересів нацбезпеки США. Окрім того, він налагодив тісну співпрацю з іншими відомствами, зокрема, з Пентагоном.

"Ми бажаємо призначеному держсекретарю Помпео успіхів", – додав Голдстайн.

Натомість у Білому домі заявляють, що Рекс Тіллерсон був поінформований про те, що президент США Дональд Трамп звільнив його ще у п'ятницю, 9 березня.

Як повідомляють американські ЗМІ, заступник Держсекретаря США Стів Голдстайн також був звільнений зі своєї посади через кілька годин після того, як оприлюднив заяву Тіллерсона.

Хто такий Рекс Тіллерсон? Очолював Держдепартамент США з 20 січня 2017 року, відтоді як Трамп став президентом. У минулому він був керівником нафтової компанії ExxonMobil і дипломатичною роботою ніколи не займався.

Чутки про відставку Тіллерсона ходили вже давно, зокрема, у зв'язку із серйозними розбіжностями в позиціях Трампа і керівника американського зовнішньополітичного відомства. У російсько-українському конфлікті Тіллерсон завжди вважав питання України пріоритетним для США.

Теги: Новини політики Рекс Тіллерсон Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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