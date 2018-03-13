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Враг или друг ?: что говорит об Украине и России новый Госсекретарь США

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Что говорит об Украине и России новый Госсекретарь США
Что говорит об Украине и России новый Госсекретарь США / Рolitico

Нового главу Госдепартамента США Майкла Помпео называют в политических кругах "настоящим ястребом" за его антироссийскую риторику.

Как известно, 13 марта президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона и назначил новым главой Госдепа США Майка Помпео, возглавлявший ЦРУ.

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Майкл Помпео считается одним из основных американских скептиков в вопросе сближения США с Россией, передает InfoResist. Своего отношения к Москве он не скрывает – Помпео называет поведение России агрессивным.

Мы живем в мире, где у россиян есть большой ядерный потенциал, и при этом они укрепляют свои позиции в Сирии. Они забрали Крым у Украины. Они любят приставать к Америке и ищут любое место в мире, где могут осложнить нам жизнь, а у Америки есть обязанность сопротивляться этому,
– отмечал Майкл Помпео.

Он также опасается вмешательства Москвы в промежуточные выборы в Конгресс США и неоднократно говорил о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 года, хотя потом и говорил, что влияние России на выборах был незначительным. Вероятно, позицию Помпео смягчил, чтобы показать свою лояльность к Дональду Трампу.

"Наша оценка намерений Владимира Путина не изменилась. Он продолжает считать, что самой большой неудачей XX века был развал Советского Союза. Он намерен вернуть прежний СССР к величию и славе. С этими мыслями он просыпается каждый день, а второй его мыслью является переизбрание", – говорит Помпео.

К слову, в апреля 2014 года Майкл Помпео посетил Украину, где заявил, что Белый дом времен правления Барака Обамы недостаточно помог украинскому правительству в противостоянии с Россией.

Россия снова начала агрессивную политику, напав на Украине и оккупировав ее. Она представляет угрозу для Европы,
– подчеркнул американский политик.

Теги: Новости России Украина – Россия Дональд Трамп Новости Украины Война на Донбассе Новости США Новости политики Владимир Путин Выборы в США
Источник: 24 Канал
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