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Политолог рассказал, что Трамп не смог простить Тиллерсону

17:41, сегодня 665 Читати новину українською

Дональд Трамп уволил главу Государственного департамента США Рекса Тиллерсона не только из-за разногласий в видении вектора внешней политики страны, но и из-за нелояльности госсекретаря к американскому президенту.

Об этом в прямом эфире 24 Канала заявил политолог-международник Питер Залмаев.

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"С начала президентства Трампа и назначения Тиллерсона на должность госсекретаря американский президент был разочарован своим подопечным, учитывая то, что Тиллерсон шел вопреки традиционной политике США в международных отношениях. И это мешало Дональду Трампу в своих намерениях по целому ряду внешнеполитических вопросов", – указал он.

Эксперт отмечает, что одна из причин увольнения Тиллерсона – это нелояльность к Трампу на критической отметке, которую американский президент не смог стерпеть.

Что касается его (Трампа – 24) угроз ядерного удара по Северной Корее, то такая позиция не понравилась Тиллерсону. Судя по всему, Тиллерсон также не захотел разделить точку зрения Трампа, что вмешательство России в выборы США не только имело место быть, а было на пользу Трампу. И вот последний реверанс Трампа в сторону своего северокорейского коллеги относительно намерения встречи тет-а-тет, очевидно, тоже вызвал гробовое молчание Тиллерсона. То есть в какой-то момент Тиллерсон начал рассматриваться Трампом как нелояльный. И, конечно, не будем забывать, что в прошлом году Тиллерсон якобы назвал Трампа кретином. И американский президент такого не прощает,
– отметил Залмаев.

По мнению политолога, назначение на должность госсекретаря Майкла Помпео не предвещает Украине ничего хорошего.

"Майкл Помпео рассматривается всеми как лояльный солдафон Трампа. Под руководством Помпео ЦРУ стало рассматриваться как очень политизированное, несмотря на то, что управление призвано быть вне политики. Поэтому, я думаю, политика Госдепа максимально приблизится к политике Белого дома. А это ничего особо хорошего для Украины не предвещает. То есть в лучшем случае мы можем ожидать отсутствия изменений в позиции Госдепа (в отношении Украины – 24). В худшем – может начаться смягченная риторика в сторону российского президента", – подытожил он.

Кто такой Рекс Тиллерсон? Возглавлял Госдепартамент США с 20 января 2017 года, с тех пор как Трамп стал президентом. В прошлом он был руководителем нефтяной компании ExxonMobil и дипломатической работой никогда не занимался. Слухи об отставке Тиллерсона ходили уже давно, в частности, в связи с серьезными разногласиями в позициях Трампа и руководителя американского внешнеполитического ведомства.

В российско-украинском конфликте Тиллерсон был на нашей стороне и всегда считал вопрос Украины приоритетным для США.

Теги: Рекс Тиллерсон Дональд Трамп Новости США Новости политики
Источник: 24 Канал
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