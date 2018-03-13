Політолог розповів, чого Трамп не зміг пробачити Тіллерсону

Дональд Трамп звільнив главу Державного департаменту США Рекса Тіллерсона не тільки через розбіжності у баченні вектору зовнішньої політики країни, але й через нелояльність держсекретаря до американського президента.

Про це в прямому ефірі 24 Каналу заявив політолог-міжнародник Пітер Залмаєв.

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"Від початку президентства Трампа і призначення Тіллерсона на посаду держсекретаря американський президент був розчарований своїм підопічним, враховуючи те, що Тіллерсон йшов всупереч традиційній політиці США у міжнародних відносинах. І це заважало Дональду Трампу у своїх намірах по цілому ряду зовнішньополітичних питань", – вказав він.

Експерт зазначає, що одна з причин звільення Тіллерсона – це нелояльність до Трампа на критичній позначці, яку американський президент не зміг стерпіти.

Що стосується його (Трампа – 24) погроз ядерного удару по Північній Кореї, то така позиція не сподобалась Тіллерсону. Судячи з всього, Тіллерсон також не захотів розділити точку зору Трампа, що втручання Росії у вибори США не тільки мало місце бути, а було на користь Трампа. І от останній реверанс Трампа у бік свого північнокорейського колеги щодо наміру зустрічі тет-а-тет, очевидно, теж виликало гробове мовчання Тіллерсона. Тобто в якийсь момент Тіллерсон почав розглядатися Трампом як нелояльний. І, звісно, не забуваймо, що минулоріч Тіллерсон ніби назвав Трампа критином. І американський президент такого не пробачає,

– зазначив Залмаєв.

На думку політолога, призначення на посаду держсекретаря Майкла Помпео не віщує Україні нічого доброго.

"Майкл Помпео розглядається всіма як лояльний солдафон Трампа. Під керівництвом Помпео ЦРУ стало розглядатися як дуже політизоване, не дивлячись на те, що управління покликане бути поза політикою. Тому, я думаю, політика Держдепу максимально наблизиться до політики Білого дому. А це нічого особливо доброго для України не передбачає. Тобто у кращому випадку ми можемо очікувати відсутність змін позиції Держдепу (щодо України – 24). У найгіршому – може розпочатися пом'якшена риторика у бік російського президента", – підсумував він.

Хто такий Рекс Тіллерсон? Очолював Держдепартамент США з 20 січня 2017 року, відтоді як Трамп став президентом. У минулому він був керівником нафтової компанії ExxonMobil і дипломатичною роботою ніколи не займався. Чутки про відставку Тіллерсона ходили вже давно, зокрема, у зв'язку із серйозними розбіжностями в позиціях Трампа і керівника американського зовнішньополітичного відомства.



У російсько-українському конфлікті Тіллерсон був на нашому боці і завжди вважав питання України пріоритетним для США.