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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТІЛЛЕРСОН ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТІЛЛЕРСОН ВОЛОДИМИР РУБАН

Трамп теж вважає Росію винною в отруєнні Скрипаля

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Трамп підтримав позицію Британії щодо підозри Росії в отруєнні Скрипаля
Трамп підтримав позицію Британії щодо підозри Росії в отруєнні Скрипаля / Фото з вільних мереж

Президент США Дональд Трамп виступив на підтримку версії Великобританії, яка вважає, що до отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля причетна Росія.

Про це повідомляє "Медуза".

"Здається, це була Росія, враховуючи всі зібрані докази. Здається, вони (британці) вважають, що це була Росія, і я безумовно прийму такий висновок як факт" , – сказав Трамп.

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Президент США також повідомив, що 23 березня поговорить з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей про інцидент з отруєнням Скрипаля.

Нагадаємо, 12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що за отруєнням Сергія Скрипаля стоїть Росія: або безпосередньо, або опосередковано. В МЗС Росії такі слова назвали "цирковим шоу" та "новими казками".

Теги: Новини Росії Дональд Трамп Новини США Новини політики Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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