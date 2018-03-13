Трамп тоже считает Россию виновной в отравлении Скрипаля

Президент США Дональд Трамп выступил в поддержку версии Великобритании, которая считает, что к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля причастна Россия.

Об этом сообщает "Медуза".

"Кажется, это была Россия, учитывая все собранные доказательства. Кажется, они (британцы) считают, что это была Россия, и я определенно приму такой вывод как факт", – сказал Трамп.

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Президент США также сообщил, что 23 марта поговорит с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй об инциденте с отравлением Скрипаля.

Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что за отравлением Сергея Скрипаля стоит Россия: либо непосредственно, либо опосредованно. В МИД России такие слова назвали "цирковым шоу" и "новыми сказками".