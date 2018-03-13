Трамп різко прокоментував звільнення Тіллерсона

Президент США Дональд Трамп відправив Рекса Тіллерсона у відставку з посади держсекретаря США через те, що вони серйозно розбігалися у поглядах на ядерну угоду з Іраном.

Таку заяву зробив глава Білого дому, повідомляє "Голос Америки".

"Я вважаю, що ця угода (з Іраном, – "24") жахлива, а він – що вона нормальна. Я хотів або розірвати її, або зробити що-небудь ще, а він думав трохи по-іншому. Ми розходилися в думках", – повідомив Дональд Трамп.

Читайте також: Ворог чи друг?: що говорить про Україну та Росію новий Держсекретар США

За словами очільника США, він не раз обговорював з Рексом Тіллерсона можливість відставки. Та на співпрацю з Тіллерсоном на посаді Держсекретаря не скаржився. А щодо Майка Помпео, то на думку Трампа, у них багато спільного, зокрема, процеси мислення.

Ми досить добре ладнали, але у нас були розбіжності,

– пояснив Трамп.

Трамп пояснив, чому звільнив Тіллерсона – відео

Нагадаємо, 13 березня президент США Дональд Трамп звільнив Рекса Тіллерсона та призначив новим главою Держдепу США Майка Помпео, який очолював ЦРУ.



Для Рекса Тіллерсона це стало несподіванкою – він був налаштований продовжувати свою роботу на посаді Державного секретаря США, тож не знає, чому Дональд Трамп звільнив його.

Хто такий Рекс Тіллерсон? Очолював Держдепартамент США з 20 січня 2017 року, відтоді як Трамп став президентом. У минулому він був керівником нафтової компанії ExxonMobil і дипломатичною роботою ніколи не займався.



Чутки про відставку Тіллерсона ходили вже давно, зокрема, у зв'язку із серйозними розбіжностями в позиціях Трампа і керівника американського зовнішньополітичного відомства. У російсько-українському конфлікті Тіллерсон завжди вважав питання України пріоритетним для США.