Трамп анонсував швидке закінчення військової операції США у Сирії

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська підуть із Сирії після розгрому "Ісламської держави".

Про це повідомляє "УНН" з посиланням на Politico.

"Ми вибиваємо дух з ІД, ми підемо з Сирії дуже скоро. Нехай інші люди тепер подбають про це", – сказав господар Білого дому.

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Американський лідер пообіцяв, що угруповання повністю втратить всю зайняту територію.

Але ми збираємося йти звідти дуже скоро, повернутися в свою країну, якій ми належимо, в якій хочемо бути,

– резюмував президент.

Сама промова Трампа була присвячена його інфраструктурному плану на загальну суму в 1,5 трильйона доларів. Глава держави при цьому розкритикував своїх попередників за те, що вони витратили 7 трильйонів доларів на Близькому Сході. Під час регулярного брифінгу в Держдепартаменті журналісти попросили начальника прес-служби відомства Гізер Нойєрт прокоментувати слова Трампа.

"Можу лише сказати, що я не бачила висловлювань президента щодо цього", – відповіла Гізер Нойєрт.

Діюча адміністрація закликає інші країни робити більше для розв’язання криз у світі. При цьому Нойєрт невідомо про будь-які зміни політики Вашингтона щодо Сирії.