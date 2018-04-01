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Трамп хоче вивести війська США із Сирії, – ЗМІ

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Трамп хоче вивести з Сирії американські війська
Трамп хоче вивести з Сирії американські війська / Фото з вільних мереж

Президент США Дональд Трамп повідомив двом своїм радникам, що хоче вивести американські війська із Сирії та збирається наполягати на цьому.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох неназваних високопоставлених чиновників.

За інформацією видання з посиланням на офіційних осіб, знайомих із цим планом, вже на початку наступного тижня відбудеться засідання Ради національної безпеки США, де обговорюватиметься кампанія проти "Ісламської держави" в Сирії під проводом Сполучених Штатів.

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Зазначимо, що ця ініціатива Трампа суперечить рекомендаціям Пентагону, який вважає, що боротьба проти "Ісламської держави" в регіоні ще далека до завершення.

До слова, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська підуть із Сирії після розгрому "Ісламської держави".

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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