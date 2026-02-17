И руководит эскадрильей Том Круз: Игнат ответил на слухи об иностранных пилотах в Украине
- Воздушные силы ВСУ опровергли информацию об участии иностранных пилотов в боевых вылетах в Украине, отметив, что летают исключительно украинские летчики.
- ЦПД также опроверг заявления французского издания о секретной эскадрилью F-16 с иностранными пилотами.
В Воздушных силах ВСУ опровергли информацию французского издания о вылетах иностранных пилотов на F-16 в Украине. Журналисты утверждали о якобы их работе в секретной эскадрилье.
Информацию издания Intelligence Online опроверг начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона и в фейсбук.
Правда ли, что Киевскую область защищают иностранные пилоты?
Как отметил Юрий Игнат, ряд украинских телеграмм-каналов сразу призвал осторожно относиться к публикации французского издания, ведь она вызывает сомнения.
В результате, в ВС ВСУ заявили, что сообщение об участии иностранных пилотов в боевых вылетах – фейк.
Мы даже не стали сразу опровергать и хотелось посмотреть на реакцию нашего врага, который сразу видит здесь всегда "большое количество иностранцев". Реакцию мы изучим обязательно, но хочу сказать, что в нашем небе летают наши летчики,
– пояснил Юрий Игнат.
В Воздушных силах добавили, что Украина сотрудничает с партнерами в рамках авиационной коалиции. В то же время боевые полеты на F-16 выполняют исключительно украинские пилоты, результатам которых удивляются даже иностранные, добавил Игнат.
Также заявления западного СМИ опровергли и в Центре противодействия дезинформации.
Что писало французское издание об эскадрилье F-16?
- Intelligence Online 16 февраля обнародовало материал, где утверждало о якобы создании в Украине секретной эскадрильи F-16. Она якобы появилась в последние недели.
- По версии издания, в состав такой эскадрильи якобы входят украинские, американские и нидерландские пилоты. Журналисты уверяют, что, в частности американские ветераны, ежедневно защищают воздушное пространство Киевщины. Они "перехватывают российские "Калибры" и Х-101 и дроны".
- Источники Intelligence Online отмечают, что западных пилотов якобы привлекли, потому что они имеют опыт работы со сверхсовременным оборудованием самолетов.