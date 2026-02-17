И руководит эскадрильей Том Круз: Игнат ответил на слухи об иностранных пилотах в Украине

В Воздушных силах ВСУ опровергли информацию французского издания о вылетах иностранных пилотов на F-16 в Украине. Журналисты утверждали о якобы их работе в секретной эскадрилье.

Информацию издания Intelligence Online опроверг начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона и в фейсбук.

Правда ли, что Киевскую область защищают иностранные пилоты?

Как отметил Юрий Игнат, ряд украинских телеграмм-каналов сразу призвал осторожно относиться к публикации французского издания, ведь она вызывает сомнения.

В результате, в ВС ВСУ заявили, что сообщение об участии иностранных пилотов в боевых вылетах – фейк.

Мы даже не стали сразу опровергать и хотелось посмотреть на реакцию нашего врага, который сразу видит здесь всегда "большое количество иностранцев". Реакцию мы изучим обязательно, но хочу сказать, что в нашем небе летают наши летчики,

– пояснил Юрий Игнат.

В Воздушных силах добавили, что Украина сотрудничает с партнерами в рамках авиационной коалиции. В то же время боевые полеты на F-16 выполняют исключительно украинские пилоты, результатам которых удивляются даже иностранные, добавил Игнат.

Также заявления западного СМИ опровергли и в Центре противодействия дезинформации.

Что писало французское издание об эскадрилье F-16?