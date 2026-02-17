Інформацію видання Intelligence Online спростував начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону та у фейсбук.
Дивіться також На Україну летіло майже 400 БпЛА і десятки ракет: скільки цілей збила ППО і які наслідки
Чи правда, що Київщину захищають іноземні пілоти?
Як зазначив Юрій Ігнат, низка українських телеграм-каналів одразу закликала обережно ставитися до публікації французького видання, адже вона викликає сумніви.
В результаті, у ПС ЗСУ заявили, що повідомлення про участь іноземних пілотів у бойових вильотах – фейк.
Ми навіть не стали одразу спростовувати й хотілось подивитися на реакцію нашого ворога, який одразу бачить тут завжди "велику кількість іноземців". Реакцію ми вивчимо обов'язково, але хочу сказати, що в нашому небі літають наші льотчики,
– пояснив Юрій Ігнат.
У Повітряних силах додали, що Україна співпрацює з партнерами в межах авіаційної коаліції. Водночас бойові польоти на F-16 виконують виключно українські пілоти, результатам яких дивуються навіть іноземні, додав Ігнат.
Також заяви західного ЗМІ спростували й у Центрі протидії дезінформації.
Що писало французьке видання про ескадрилью F-16?
- Intelligence Online 16 лютого оприлюднило матеріал, де стверджувало про нібито створення в Україні секретної ескадрильї F-16. Вона начебто з'явилась останніми тижнями.
- За версією видання, до складу такої ескадрильї буцімто входять українські, американські та нідерландські пілоти. Журналісти запевняють, що, зокрема американські ветерани, щодня захищають повітряний простір Київщини. Вони "перехоплюють російські "Калібри" і Х-101 та дрони".
- Джерела Intelligence Online наголошують, що західних пілотів нібито залучили, бо вони мають досвід роботи з надсучасним обладнанням літаків.