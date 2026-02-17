Інформацію видання Intelligence Online спростував начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону та у фейсбук.

Чи правда, що Київщину захищають іноземні пілоти?

Як зазначив Юрій Ігнат, низка українських телеграм-каналів одразу закликала обережно ставитися до публікації французького видання, адже вона викликає сумніви.

В результаті, у ПС ЗСУ заявили, що повідомлення про участь іноземних пілотів у бойових вильотах – фейк.

Ми навіть не стали одразу спростовувати й хотілось подивитися на реакцію нашого ворога, який одразу бачить тут завжди "велику кількість іноземців". Реакцію ми вивчимо обов'язково, але хочу сказати, що в нашому небі літають наші льотчики,

– пояснив Юрій Ігнат.

У Повітряних силах додали, що Україна співпрацює з партнерами в межах авіаційної коаліції. Водночас бойові польоти на F-16 виконують виключно українські пілоти, результатам яких дивуються навіть іноземні, додав Ігнат.

Також заяви західного ЗМІ спростували й у Центрі протидії дезінформації.

Що писало французьке видання про ескадрилью F-16?