В Эстонии продолжаются учения Swift Response. Во время одной из тренировок травмировались аж 10 американских десантников.

Военные из США отрабатывали высадку десанта с помощью парашютов. Однако во время приземления что-то пошло не так.

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Десантники из США получили травмы в Эстонии: подробности инцидента

Инцидент произошел в ночь на субботу, 8 мая, на эстонском аэродроме Нурмси.

Туда в рамках обучения Swift Response высадился десант из шести сотен парашютистов.

Это были военнослужащие 82 воздушно-десантной дивизии армии США.

Но случилось так, что 10 американцев пострадали во время приземления.

США подтвердили факт травмирования своих военных, но в то же время заверили, что ничего особенного в этом нет.

"Это рутинная часть воздушных операций", – сказал спикер посольства США в Эстонии Марк Нейлор.

В посольстве добавили, что травмы десантников не опасны. Часть уже даже вернулись к участию в учениях.

Swift Response – часть учений Defender Europe 2021 под эгидой США (крупнейших за последние 25 лет). Участие в них принимают 2500 военнослужащих Эстонии, США и Великобритании, более 20 самолетов и 25 вертолетов. Маневры продлятся с 5 по 14 мая.

В общем мероприятия Defender Europe пройдут в 16 странах Европы, к ним привлечены 28 000 военных.