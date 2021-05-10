В Эстонии 10 десантников из США получили травмы: что случилось
В Эстонии продолжаются учения Swift Response. Во время одной из тренировок травмировались аж 10 американских десантников.
Источник:Postimees
Военные из США отрабатывали высадку десанта с помощью парашютов. Однако во время приземления что-то пошло не так.
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Десантники из США получили травмы в Эстонии: подробности инцидента
- Инцидент произошел в ночь на субботу, 8 мая, на эстонском аэродроме Нурмси.
- Туда в рамках обучения Swift Response высадился десант из шести сотен парашютистов.
- Это были военнослужащие 82 воздушно-десантной дивизии армии США.
- Но случилось так, что 10 американцев пострадали во время приземления.
США подтвердили факт травмирования своих военных, но в то же время заверили, что ничего особенного в этом нет.
- "Это рутинная часть воздушных операций", – сказал спикер посольства США в Эстонии Марк Нейлор.
В посольстве добавили, что травмы десантников не опасны. Часть уже даже вернулись к участию в учениях.
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