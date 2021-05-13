Помещения должны быть заполнены на 50%. В одном заведении не должно находиться более, чем 200 человек.

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Кроме того, принимать посетителей можно с 6:00 до 22:00. После смягчения ограничений снова можно будет:

проводить групповые тренировки;

проводить занятия с молодежью по интересам;

проводить дополнительное обучение для повышения квалификации.

В то же время помещение не должно быть заполнено более чем на 25%. А занятия с группами не должны пересекаться между собой.

С 17 мая в Эстонии открывают учебные заведения, с 24 мая – музеи, выставки, театры, кинотеатры, с условием 50% заполняемости помещений.

Важно! По состоянию на четверг, 13 мая 2021 года, в Эстонии коронавирусом заболело 126 364 человек. Из них – 117 582 инфицированных выздоровели, 1 212 смертельных случаев.

Также с 24 мая могут открыться рестораны. Но за столом должно быть максимально 6 человек. Закрываться заведения общественного питания должны в 22:00. Магазины 24 мая должны быть заполнены на 50%, а посетители обязаны носить маску.