Помещения должны быть заполнены на 50%. В одном заведении не должно находиться более, чем 200 человек.

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Кроме того, принимать посетителей можно с 6:00 до 22:00. После смягчения ограничений снова можно будет:

  • проводить групповые тренировки;
  • проводить занятия с молодежью по интересам;
  • проводить дополнительное обучение для повышения квалификации.

В то же время помещение не должно быть заполнено более чем на 25%. А занятия с группами не должны пересекаться между собой.

С 17 мая в Эстонии открывают учебные заведения, с 24 мая – музеи, выставки, театры, кинотеатры, с условием 50% заполняемости помещений.

Также с 24 мая могут открыться рестораны. Но за столом должно быть максимально 6 человек. Закрываться заведения общественного питания должны в 22:00. Магазины 24 мая должны быть заполнены на 50%, а посетители обязаны носить маску.