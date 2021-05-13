Помещения должны быть заполнены на 50%. В одном заведении не должно находиться более, чем 200 человек.
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Кроме того, принимать посетителей можно с 6:00 до 22:00. После смягчения ограничений снова можно будет:
- проводить групповые тренировки;
- проводить занятия с молодежью по интересам;
- проводить дополнительное обучение для повышения квалификации.
В то же время помещение не должно быть заполнено более чем на 25%. А занятия с группами не должны пересекаться между собой.
С 17 мая в Эстонии открывают учебные заведения, с 24 мая – музеи, выставки, театры, кинотеатры, с условием 50% заполняемости помещений.
Также с 24 мая могут открыться рестораны. Но за столом должно быть максимально 6 человек. Закрываться заведения общественного питания должны в 22:00. Магазины 24 мая должны быть заполнены на 50%, а посетители обязаны носить маску.