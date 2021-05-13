Приміщення повинні бути заповнені на 50%. В одному закладі не повинно перебувати більше, ніж понад 200 осіб.
Також читайте Послаблення локдауну в Греції, Туреччині й інших державах: які країни доступні для українців
Окрім того, приймати відвідувачі можна від 6:00 до 22:00. Після пом'якшення обмежень знову можна буде:
- проводити групові тренування;
- проводити заняття з молоддю за інтересами;
- проводити додаткові навчання для підвищення кваліфікації.
Водночас приміщення не повинне бути заповнене більше, ніж на 25%. А заняття з групами не повинні перетинатись між собою.
Також з 24 травня можуть відкритися ресторани. Але за одним столом повинно бути максимально 6 осіб. Закриватися заклади громадського харчування повинні о 22:00. Магазини 24 травня повинні бути заповнені на 50%, а відвідувачі зобов'язані носити маску.