В акватории и на территории Эстонии 19 апреля начали весенние учения минных тральщиков Open Spirit. В них примет участие 21 корабль из 11 стран.

Соответствующие учения ежегодно проводят в разных странах. Их целью является обнаружение и обезвреживание взрывных устройств для повышения безопасности навигации в Балтийском море.

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"Учения состоятся в Эстонии в большем масштабе, чем когда-либо прежде. Несмотря на коронавирус, будет 11 государств-участников, около 20 кораблей и подразделение водолазов", – сообщил командующий военно-морских сил Эстонии Юри Саска.

Противоминные учения продлятся 14 дней. В то же время в них принимают участие корабли первой постоянной противоминной группы НАТО.

Командир Первой постоянной противоминной эскадры НАТО Ян Вейхерс отметил, что Open Spirit имеет решающее значение для лишения вод Балтийского моря от накопленных со времен Первой и Второй мировых войн боеприпасов и для снижения угроз рыболовству, морским путям и окружающей среде.

Какие именно страны будут участвовать в Open Spirit

В 2020 году соответствующие учения состоялись в Латвии. По информации латвийских СМИ, в Open Spirit 2021, в частности, примут участие корабли с:

Латвии;

Литвы;

Эстонии;

Польши;

Германии.

Также говорится о судах Швеции, США, Румынии и кораблях 1-й постоянной морской противоминной группы НАТО.