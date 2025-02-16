Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Эстония будет помогать Украине и до, и после прекращения огня

Таллинн будет помогать Киеву военными и гражданскими средствами. Это будет и в том случае, если наступит мир.

"Наша помощь Украине будет продолжаться столько, сколько нужно. Мы уже договорились о следующих трех годах. Так что этот год плюс еще два", – сказал Певкур.

Пока об отправке эстонских военных в Украину речь не идет. Надо понять, каким именно будет мирное соглашение и дождаться переговоров.

Потому что если после мирных переговоров россияне все еще будут оставлять группировку в 600 тысяч военных, это будет означать, что украинцы сами будут вынуждены держать на линии прекращения огня все свои силы. Это будет означать, что на самом деле это никакое не мирное соглашение, ведь на линии соприкосновения все еще будет миллион людей военных,

– обратил внимание он.

В Эстонии считают, что лучшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО. Но готовы и обсудить, какими будут гарантии безопасности для Украины.

Певкур добавил, что американский подход нельзя изменить, поэтому надо объяснять позицию ЕС как можно шире и попытаться изменить то, что возможно.

Интересно, что Радослав Сикорский видел некоторые детали относительно тактики США по Украине. Кит Келлог представил их европейским коллегам.