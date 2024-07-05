По словам аналитиков, страны должны начать дипломатические усилия с целью повышения целевых показателей военных расходов Альянса. Они утверждают, что нынешние бюджеты больше не являются достаточными для противостояния угрозе.

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Восточный фланг НАТО призывает тратить больше на оборону

Эстония и другие страны восточного фланга будут выступать за то, чтобы члены Альянса тратили на оборону до 3% ВВП, учитывая войну в Украине и возможность будущей эскалации агрессии России против НАТО.

Обратите внимание! Сейчас Польша тратит на оборону более 4% своего ВВП, а страны Балтии - более 3%. В Эстонии и Литве призывают увеличить этот показатель до 5%.

Инициатива, которая начнется на саммите лидеров НАТО в Вашингтоне, скорее всего, натолкнется на сильное сопротивление со стороны Франции, Германии и других государств, где попытки достичь нынешнего 2-процентного порога были политически рискованными.

Заместитель государственного секретаря Эстонии по вопросам оборонной политики Туули Дунетон заявила, что есть основания для повышения планки оборонных расходов до 2,5 или 3% ВВП во всем Альянсе. В то же время она признала, что убедить некоторых союзников Эстонии будет "непростой задачей" и что переговоры, вероятнее всего, затянутся до следующего года.

Туули Дунетон также заявила, что страны Балтии обсуждают "одну или две идеи", чтобы облегчить развертывание большого количества войск НАТО на восточном фланге в случае кризиса.