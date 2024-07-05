За словами аналітиків, країни мають розпочати дипломатичні зусилля з метою підвищення цільових показників військових витрат Альянсу. Вони стверджують що нинішні бюджети більше не є достатніми для протистояння загрозі.
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Східний фланг НАТО закликає витрачати більше на оборону
Естонія та інші країни східного флангу виступатимуть за те, щоб члени Альянсу витрачали на оборону до 3% ВВП з огляду на війну в Україні й можливість майбутньої ескалації агресії Росії проти НАТО.
Ініціатива, яка розпочнеться на саміті лідерів НАТО у Вашингтоні, швидше за все, наштовхнеться на сильний опір з боку Франції, Німеччини та інших держав, де спроби досягти нинішнього 2-відсоткового порогу були політично ризикованими.
Заступник державного секретаря Естонії з питань оборонної політики Туулі Дунетон заявила, що є підстави для підвищення планки оборонних витрат до 2,5 або 3% ВВП у всьому Альянсі. Водночас вона визнала, що переконати деяких союзників Естонії буде "непростим завданням" і що переговори, найімовірніше, затягнуться до наступного року.
Туулі Дунетон також заявила, що країни Балтії обговорюють "одну або дві ідеї", щоб полегшити розгортання великої кількості військ НАТО на східному фланзі в разі кризи.