Ранее стало известно, что Эстония решила не выдавать шенгенские виз гражданам страны-оккупанта. На этом эстонцы не останавливаются – они вообще не желают видеть россиян в своей стране.

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Эстония не хочет впускать россиян с визами от третьих стран

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсал сообщил, что его страна может заблокировать въезд россиянам даже если они получили шенгенскую визу от третьей страны. Базовый договор Евросоюза предусматривает такую возможность.

С 19 августа россияне с визами, которые выдала Эстония, не смогут въехать на территорию страны, но граждане страны-оккупанта, имеющие шенгенскую визу от других стран, еще могут попасть в страну. Впрочем, такая ситуация не слишком устраивает эстонцев, поэтому они уже работают над решением, которое запретит въезд россиянам даже с визами ЕС.

Мы договорились, что МИД и МВД на следующей неделе подготовят свои возможные предложения по вопросу того, как можно закрыть границу Эстонии и гражданам РФ, имеющим шенгенскую визу, которая была выдана не Эстонией.

– заявил Рейнсалу.

Сообщается, что соответствующее решение должно быть готово уже к концу текущей недели. Эстонские эксперты считают цель нововведения очень разумной и анализируют технические аспекты возможности ее внедрения.

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