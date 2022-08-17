Раніше стало відомо, що Естонія вирішила не видавати шенгенських віз громадянам країни-окупанта. На цьому естонці не зупиняються – вони взагалі не хочуть бачити росіян у своїй країні.

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Естонія не хоче впускати росіян з візами від третіх країн

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсал повідомив, що його країна може заблокувати в'їзд росіянам, навіть якщо вони отримали шенгенську візу від третьої країни. Базовий договір Євросоюзу передбачає таку можливість.

З 19 серпня росіяни з візами, які видала Естонія, не зможуть в'їхати на територію країни, але ті громадяни країни-окупанта, які мають шенгенську візу від інших країн, ще можуть потрапити в країну. Втім, така ситуація не надто влаштовує естонців, тому вони вже працюють над рішенням, яке заборонить в'їзд росіянам навіть із візами ЄС.

Ми домовилися, що МЗС та МВС наступного тижня підготують свої можливі пропозиції з питання про те, як можна закрити кордон Естонії та тим громадянам РФ, які мають шенгенську візу, яка була видана не Естонією,

– заявив Рейнсалу.

Повідомляється, що відповідне рішення має бути готовим вже до кінця поточного тижня. Естонські експерти вважають мету нововведення дуже розумною та аналізують технічні аспекти можливості його впровадження.

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