Про це 24 каналу повідомив військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, щільність обстрілів з боку росіян стане набагато меншою.

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Які наслідки через "бавовну" поблизу Джанкоя

Нарожний зазначив, що у селищах Майське та Азовське Джанкойського району вибухнув артилерійський склад. Судячи з фото та відео, які потрапили в інтернет, там лежали, ящики з боєприпасами до "Градів".

Тепер у артилеристів, які зараз стріляють по наших позиціях на Півдні, не буде боєприпасів,

– сказав військовий експерт.

Тобто, зауважив він, боєприпасів у російських окупантів стало набагато менше. У результаті також зменшиться щільність обстрілів.

Що це нам дасть

Нарожний наголосив, що у російських військових значно поменшає ресурсів, зокрема, для оборони у Мелітополі й Херсоні.

Це дасть змогу нашій артилерії вести контрбатарейну боротьбу, зміщувати підрозділи як артилерійські, так і піхотні підрозділи на Півдні,

– заявив він.

Тому, додав військовий експерт, Збройні Сили України неспішно продовжать наступ. Адже українські військові, на відміну від росіян, мають трохи менші ресурси. До того ж ми бережемо життя наших солдатів.

Що відомо про вибухи поблизу Джанкоя

Зранку 16 серпня у Джанкої, що в окупованому Криму, пролунала серія вибухів. Невдовзі стало відомо про детонацію боєприпасів.

У росії підтвердили, що у селі Майське, що в Криму, відбулася детонація боєприпасів. Після цього почалася евакуація місцевих жителі.

російські окупанти планували перекидати з Майського ракетні комплекси у південні регіони України. Мовиться про території, які є тимчасово окупованими.

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