Правительство Эстонии утвердило санкцию, которая ограничивает выдачу эстонских виз гражданам россии и запрещает въезд в Эстонию россиянам, имеющим выдаваемую Эстонией визу и чьей целью посещения Эстонии является туризм, предпринимательство, спорт или культура.

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Новые правила въезда для россиян в Эстонии

Если гражданин россии, которому Эстония выдала шенгенскую визу и его целью посещение Эстонии является туризм, предпринимательство, спорт или культура, прибудет в пограничный пункт Нарвы, Лухамаа или Койдула в следующий четверг, он уже не сможет въехать в Эстонию.

Но в страну все же могут въехать те граждане россии, которым визу выдала другая страна-участник Шенгенского соглашения или уже находящиеся в Шенгенской зоне.

Законность въезда в страну или ее отсутствие проверяет и обеспечивает департамент полиции и пограничной охраны.

Кто из россиян может ходатайствовать о получении визы в Эстонии

Заявление на получение эстонской визы также ограничено и ходатайствовать о визе могут только те россияне, которые приезжают в Эстонию, чтобы посетить близкого родственника, являющегося гражданином Эстонии или имеющего долгосрочный вид на жительство.

Также визу могут получить:

российские дипломаты, работающие в Эстонии и члены их семей,

работники международной торговли и пассажирских перевозок,

лица, которые могут передвигаться на основании права Европейского союза,

те, кому Эстония считает выдачу визы оправданной по гуманным соображениям.

Кроме того, изменена санкция от 30 июля 2022 года, наложенная на российских студентов. Студенты из россии, которые не успели закончить обучение в Эстонии в установленные сроки, могут в виде исключения подать заявление на продление вида на жительство на один год, чтобы закончить обучение.

Кулеба заявил, что россияне могут отправлять свои жалобы в кремль

Министр иностранных дел Украины отметил, что россияне, огорченные перспективой запрета на туристические поездки в Европу, могут направлять свои жалобы в кремль и еще более 70% своих земляков, поддерживающих войну.

Никто не предлагает запретить въезд тем нескольким россиянам, которым может понадобиться убежище или гуманитарная помощь,

– сказал Кулеба.

Напомним, что ранее премьер Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в Европейский Союз.

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