Об этом заявил посол Эстонии в Украине Кайма Кууск. По его словам, таким образом, они хотят показать пример другим странам, чтобы у них не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить оружие Украине.

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Эстония отдает Украине все свои гаубицы

Мы отдаем все наши 155-миллиметровые гаубицы Украине и хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне,
– заявил Кууск.

Что передаст Эстония Украине:

  • десятки гаубиц калибра 155 миллиметров FH-70 и 122-миллиметровые D-30,
  • тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров,
  • сотни противотанковых гранатометов М2 "Карл-Густаф" с боеприпасами,
  • средства поддержки артиллерийских подразделений


Характеристика гранатомета "Карл-Густаф" / "Территориальная оборона ВСУ"

Кроме того, Эстония продолжит предоставлять как базовую, так и специализированную подготовку военнослужащим ВСУ.

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