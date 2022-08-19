Об этом сообщили 18 августа в Министерстве обороны Эстонии. Также там подчеркнули, что продолжат предоставлять оружие, как это делали в предыдущие месяцы, поскольку бои в Украине продолжают быть интенсивными.

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Почему решили предоставить своих инструкторов

Министр обороны Эстонии Анно Певкур отметил, что их военные специалисты присоединятся к учениям украинских военных в Великобритании. Чиновник считает, что их армия имеет опыт, передача которого точно может быть полезной для ВСУ.

Силы обороны Эстонии особенно опытны в подготовке резервистов к бою в интенсивной обычной войне против большего противника – то есть именно для той войны, в которой сейчас находится Украина,

– акцентировал Певкур.

Предоставят поддержку совместно с другой страной

Это государство направит нашим защитникам современный полевой госпиталь. Его оплату также будет производить Германия. Это будет существенным вкладом в нашу борьбу, поскольку там будет установлено современное оборудование, которое спасет не одного воина.

Министр обороны Эстонии также опроверг нарративы об "усталости Европы от Украины". Он отметил, что их распространяет, прежде всего, российская пропаганда. "Уже оказанная помощь ярко свидетельствует о том, что мы не устали, все наши союзники подтвердили готовность помогать украинцам в их освободительной войне, пока это будет нужно", – подчеркнул Анно Певкур.

Сколько помощи уже оказала нам Эстония

Министр напомнил, что бои в Украине не перестают быть жестокими. По его мнению, хотя все больше и больше западного оружия достигает линии фронта, их моральный долг "заключается в том, чтобы продолжать поддерживать Украину".

Они воюют за наши общие ценности, и если мы можем что-то прислать украинцам, мы должны это сделать,

– подытожил министр обороны.

В общей сложности Эстония за 7 месяцев уже предоставила Украине поддержку на сумму 250 миллионов евро. Речь идет о поставках:

противотанковых ракет Javelin;

гаубиц;

противотанковых мин;

противотанковых гранатометов;

минометов;

легкого вооружения;

боеприпасов;

транспортных средств;

средств связи;

медицинского оборудования и принадлежностей;

средств индивидуальной защиты;

продовольственных пайков военных.

Обратите внимание! Для Эстонии это очень большая сумма помощи. Как сообщал Интерфакс, в свой оборонный бюджет страна в этом году вложила 748 миллионов. Если бы США отдали в поддержку такой процент своего оборонного бюджета, то Пентагон потерял бы примерно четверть триллиона долларов.

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