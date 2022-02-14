Соответствующую информацию сообщили 14 февраля члены эстонского правительства после экстренного заседания. Его провели в связи с ситуацией с Украиной.

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Эстония сохраняет посольство в Киеве

Чиновники отметили, что беспрецедентное количество войск России вблизи украинских границ создает очень высокие риски военной эскалации. И хотя прямой угрозы для Эстонии нет, там считают, что стране следует подготовиться к возможным последствиям в сферах:

кибербезопасности,

внутренней безопасности,

энергетики и экономики,

возможного потока беженцев.

Эстония поддержит Украину и ее народ и продолжит оказывать помощь, даже если российская агрессия перерастет в войну,

– подчеркнула премьер Кая Каллас.

В то же время министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс отметила, что Эстония, несмотря на напряженную ситуацию, не будет эвакуировать из Киева свое посольство. Однако эстонцев призвали учитывать все риски.

Глава Минобороны Калле Лаанет добавил, что Эстония продолжит поддерживать Украину и не будет отзывать своих военных инструкторов, которые обучают украинских военных. Кроме того, он рассказал, что имеет подтверждение от Британии о готовности перебросить в Эстонию дополнительные войска.

Эстонцев просят покинуть Украину

Вечером 11 февраля в Эстонии заявили, что в связи с ростом уровня угрозы военных действий гражданам этой страны стоит "без необходимости не выезжать в Украину".

А тем эстонцам, которые сейчас находятся в Украине, следует "по возможности вернуться в Эстонию".

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