Відповідну інформацію повідомили 14 лютого члени естонського уряду після екстреного засідання. Його провели у зв'язку з ситуацією з Україною.

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Естонія зберігає посольство у Києві

Урядовці зазначили, що безпрецедентна кількість військ Росії поблизу українських кордонів створює дуже високі ризики воєнної ескалації. І хоча прямої загрози для Естонії немає, там вважають, що країні слід підготуватися до можливих наслідків у сферах:

кібербезпеки,

внутрішньої безпеки,

енергетики та економіки,

можливого потоку біженців.

Естонія підтримає Україну та її народ й продовжить надавати допомогу, навіть якщо російська агресія переросте у війну,

– наголосила прем'єрка Кая Каллас.

Водночас міністерка закордонних справ Ева-Марія Лійметс зазначила, що Естонія, попри напружену ситуацію, не евакуйовуватиме з Києва своє посольство. Проте естонців закликали враховувати всі ризики.

Глава Міноборони Калле Лаанет додав, що Естонія продовжить підтримувати Україну і не буде відкликати своїх військових інструкторів, які навчають українських військових. Крім того, він розповів, що має підтвердження від Британії про готовність перекинути до Естонії додаткові військова.

Естонців просять залишити Україну

Увечері 11 лютого в Естонії заявили, що у зв'язку зі зростанням рівня загрози військових дій громадянам цієї країни варто "без нагальної потреби не виїжджати в Україну".

А тим естонцям, які зараз перебувають в Україні, слід "за можливості повернутися до Естонії".

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