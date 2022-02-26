Эстония полностью закрывает воздушное пространство для самолетов из России. Об этом сообщил эстонский министр экономики и инфраструктуры через собственного пресс-секретаря.

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Министр Эстонии: Европа должна быть решительной

По словам Таави Аас, Эстония решила присоединиться к инициативе, которую высказала Польша. Мол, теперь полностью все российские авиакомпании не смогут использовать эстонское воздушное пространство.

Мы готовим предложение по соответствующему решению, согласно которому планируется закрыть воздушное пространство Эстонии для российских авиакомпаний,

– подчеркнул министр.

Более того, Аас призвал балтийских коллег сделать то же самое. Для того чтобы Россию мгновенно "отрезали" от воздушного пространства Европы.

"Европа должна быть единой и решительной в своем ответе на вторжение России в Украину. Слава Украине!" – подчеркнул он.

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