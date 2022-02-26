Естонія повністю закриває повітряний простір для літаків із Росії. Про це повідомив естонський міністр економіки та інфраструктури через власного прессекретаря.

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Міністр Естонії: Європа має бути рішучою

За словами ​Тааві Аас, Естонія вирішила приєднатись до ініціативи, яку висловила Польща. Мовляв, тепер повністю всі російські авіакомпанії не зможуть використовувати естонський повітряний простір.

Ми готуємо пропозицію щодо відповідного рішення, згідно з яким планується закрити повітряний простір Естонії для російських авіакомпаній,

– наголосив міністр.

Ба більше, Аас закликав балтійських колег зробити те саме. Для того, щоб Росію миттєво "відрізали" від повітряного простору Європи.

"Європа має бути єдиною та рішучою у своїй відповіді на вторгнення Росії в Україну. Слава Україні!" – підкреслив він.



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