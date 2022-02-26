Естонія повністю закриває повітряний простір для літаків із Росії. Про це повідомив естонський міністр економіки та інфраструктури через власного прессекретаря.
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Міністр Естонії: Європа має бути рішучою
За словами Тааві Аас, Естонія вирішила приєднатись до ініціативи, яку висловила Польща. Мовляв, тепер повністю всі російські авіакомпанії не зможуть використовувати естонський повітряний простір.
Ми готуємо пропозицію щодо відповідного рішення, згідно з яким планується закрити повітряний простір Естонії для російських авіакомпаній,
– наголосив міністр.
Ба більше, Аас закликав балтійських колег зробити те саме. Для того, щоб Росію миттєво "відрізали" від повітряного простору Європи.
"Європа має бути єдиною та рішучою у своїй відповіді на вторгнення Росії в Україну. Слава Україні!" – підкреслив він.
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