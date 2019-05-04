Золотой запас Эстонии составляет 256 килограммов, однако большая часть драгоценного металла хранится за пределами страны. В центральном банке Эстонии лежит лишь один золотой слиток.

Об этом рассказал руководитель отдела финансовых рынков Банка страны Фабио Филипоцци в эфире программы Terevisioon, сообщает ERR.

Читайте также: Неожиданное укрепление гривни в Украине Нацбанк назвал причину

Вес слитка составляет 11 килограммов, а его стоимость оценивается в полмиллиона евро. Издание отмечает, что в некотором смысле слиток является музейным экспонатом, поскольку его чистоты недостаточно для реализации на финансовых рынках. Золотой слиток был изготовлен 97 лет назад.



Золотой слиток, который хранится в центральном банке Эстонии // ERR

Остальной золотой запас страны хранится в Нью-Йорке в целях безопасности. Такое решение было принято правительством во время существования первой Эстонской Республики.

Филипоцци отметил, что большую часть золотого запаса республика продала в 1990-х после выхода из состава СССР. Вырученные средства Эстония инвестировала в другие ликвидные финансовые инструменты: в акции и облигации.

По данным портала Trading Economics, Эстония занимает предпоследнее место среди европейских стран, уступив его Мальте, золотой запас которой составляет 90 килограммов. Латвия и Литва сохраняют 6,6 и 5,8 тонн золота соответственно.