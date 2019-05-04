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      Эстония отчиталась о единственном золотом слитке в своем хранилище

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      Эстония хранит в центробанке всего один слиток золота
      Эстония хранит в центробанке всего один слиток золота / Фото из открытых источников

      Золотой запас Эстонии составляет 256 килограммов, однако большая часть драгоценного металла хранится за пределами страны. В центральном банке Эстонии лежит лишь один золотой слиток.

      Об этом рассказал руководитель отдела финансовых рынков Банка страны Фабио Филипоцци в эфире программы Terevisioon, сообщает ERR.

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      Вес слитка составляет 11 килограммов, а его стоимость оценивается в полмиллиона евро. Издание отмечает, что в некотором смысле слиток является музейным экспонатом, поскольку его чистоты недостаточно для реализации на финансовых рынках. Золотой слиток был изготовлен 97 лет назад.

      Естонія, золото
      Золотой слиток, который хранится в центральном банке Эстонии // ERR

      Остальной золотой запас страны хранится в Нью-Йорке в целях безопасности. Такое решение было принято правительством во время существования первой Эстонской Республики.

      Филипоцци отметил, что большую часть золотого запаса республика продала в 1990-х после выхода из состава СССР. Вырученные средства Эстония инвестировала в другие ликвидные финансовые инструменты: в акции и облигации.

      По данным портала Trading Economics, Эстония занимает предпоследнее место среди европейских стран, уступив его Мальте, золотой запас которой составляет 90 килограммов. Латвия и Литва сохраняют 6,6 и 5,8 тонн золота соответственно.

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      Теги: Золото Эстония Деньги
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