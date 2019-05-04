Золотий запас Естонії становить 256 кілограмів, проте велика частина дорогоцінного металу зберігається за межами країни. У центральному банку Естонії зберігається лише один золотий злиток.

Про це розповів керівник відділу фінансових ринків Банку країни Фабіо Філіпоцці в ефірі програми Terevisioon, повідомляє ERR.

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Вага злитку становить 11 кілограмів, а його вартість оцінюється в півмільйона євро. Видання зазначає, що в деякому сенсі злиток є музейним експонатом, оскільки його чистоти недостатньо для реалізації на фінансових ринках. Золотий злиток був виготовлений 97 років тому.



Золотий злиток, що зберігається у центральному банку Естонії // ERR

Решта золотого запасу країни зберігається у Нью-Йорку з метою безпеки. Таке рішення було прийнято урядом під час існування першої Естонської Республіки.

Філіпоцці наголосив, що більшу частину золотого запасу республіка продала в 1990-х після виходу зі складу СРСР. Виручені кошти Естонія інвестувала в інші ліквідні фінансові інструменти: в акції та облігації.

За даними порталу Trading Economics, Естонія займає передостаннє місце серед європейських країн, поступившись місцем Мальті, золотий запас якої становить 90 кілограмів. Латвія і Литва зберігають 6,6 і 5,8 тонн золота відповідно.