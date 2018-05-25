Эстония провела демаркацию границ с Россией

На этой неделе были установлены последние желтые вехи в разметке зоны пограничного режима между Россией и Эстонией на Чудском, Псковском и Теплом озерах, а также на Нарвском водохранилище.

Об этом сообщает ERR.

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По словам эстонских пограничников такая разметка должна сделать пограничную зону более заметной для лиц, которые выходят на озеро.

Кроме этого, она поможет лучше ориентироваться и снизит вероятность незаконных пересечений границы.

Отмечается, что на озерах и водохранилище установлено более ста вех протяженностью в 126 километров. На Чудском озере вехи установлены за 200 метров от временной контрольной линии, на Псковском и Теплом озерах, а также на Нарвском водохранилище – по 50 метров.

Также в Департаменте полиции и пограничной охраны напомнили, что на каждом плавсредстве, который выходит на пограничный водоем, должно быть навигационное устройство. Выход на озера и возврат желательно регистрировать, что также можно сделать при помощи специальной программы для смартфонов.