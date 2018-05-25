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Естонія провела демаркацію кордонів із Росією

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В Естонії вирішили зробити кордон із Росією на воді більш помітним
В Естонії вирішили зробити кордон із Росією на воді більш помітним / fotokto.ru

Цього тижня були встановлені останні жовті віхи в розмітці зони прикордонного режиму між Росією і Естонією на Чудському, Псковському та Теплому озерах, а також на Нарвському водосховищі.

Про це повідомляє ERR.

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За словами естонських прикордонників така розмітка повинна зробити прикордонну зону більш помітною для осіб, які виходять на озеро.

Окрім цього, вона допоможе краще орієнтуватися і знизить ймовірність незаконних перетинів кордону.

Зазначається, що на озерах і водосховищі встановлено більше ста віх протяжністю у 126 кілометрів. На Чудському озері віхи встановлені за 200 метрів від тимчасової контрольної лінії, на Псковському і Теплому озерах, а також на Нарвському водосховищі – за 50 метрів.

Також у Департаменті поліції і прикордонної охорони нагадали, що на кожному плавзасобі, який виходить на прикордонний водойму, має бути навігаційний пристрій. Вихід на озера і повернення бажано реєструвати, що також можна зробити за допомогою спеціальної програми для смартфонів.

Теги: Новини політики Новини Росії Естонія
Джерело: 24 Канал
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