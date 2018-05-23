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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Президент Естонії поділилась враженнями про візит до НАБУ

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Керсті Кальюлайд
Керсті Кальюлайд / Фото з відкритих джерел

Вранці у середу, 23 квітня, президент Естонії Керсті Кальюлайд відвідала Національне антикорупційне бюро України.

Про це вона розповіла під час прес-конференції Ukrainian-Estonian Women Business Forum у Києві, повідомляє УНН.

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Президент Естонії розповіла, що її дискусія з НАБУ стосувалась того, як в першу чергу навчити суспільство розпізнавати корупцію, бо це дуже просто зрозуміти, якщо ти комусь платиш гроші за послугу – це і є корупція.

Існує дуже багато шляхів, які спочатку треба впізнати і розуміти, що вони є проблемою. І вже потім необхідно дати зрозуміти суспільству, що у них є безпечне місце, куди можна звернутись, якщо вони бачать щось, що викликає у них сумнів, чи не є це корупційною справою,
– зазначила Керсті Кальюлайд.

Кальюлайд також додала, що вона з представниками НАБУ обговорювала проблеми корупції в її рідній Естонії.

"Ми обговорювали справи з естонської історії, бо якщо ви думаєте, що в Естонії немає корупційних справ, то ні, вони є. Ми говоримо про них відкрито і, якщо люди виявляються винними, їм висувають звинувачення, це вирішує суд", – розповіла президент.

Теги: Новини України Новини політики НАБУ Естонія
Джерело: 24 Канал
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