Президент Эстонии поделилась впечатлениями о визите в НАБУ

Утром в среду, 23 мая, президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Об этом она рассказала во время пресс-конференции Ukrainian-Estonian Women Business Forum в Киеве, сообщает УНН.

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Президент Эстонии рассказала, что ее дискуссия с НАБУ касалась того, как в первую очередь научить общество распознавать коррупцию, потому что это очень просто понять, если ты кому-то платишь деньги за услугу – это и есть коррупция.

Существует очень много путей, которые сначала надо узнать и понимать, что они являются проблемой. И уже затем необходимо дать понять обществу, что у них есть безопасное место, куда можно обратиться, если они видят что-то, что вызывает у них сомнение, не является ли это коррупционным делом,

– отметила Керсти Кальюлайд.

Кальюлайд также добавила, что она с представителями НАБУ обсуждала проблемы коррупции в ее родной Эстонии.

"Мы обсуждали дела с эстонской истории, потому что если вы думаете, что в Эстонии нет коррупционных дел, то нет, они есть. Мы говорим о них открыто и, если люди оказываются виновными, им предъявляют обвинения, это решает суд", – рассказала президент .