Чому чиновники НБУ із небездоганною репутацією утримуються в кріслах і керують країною

Епоха Гонтаревої у Нацбанку завершилась, нарешті Рада відпустила її у вільне плавання, до речі, не пред'явивши жодних претензій. Але сьогодні не про це, а про її людей, які лишилися на посадах і продовжують керувати банківською системою країни.

І чи не найодіозніша постать в НБУ після Гонтаревої, прізвище якої не рідше згадувалось у ЗМІ – це Катерина Рожкова – заступниця глави НБУ, яка керувала банківським наглядом.

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Про Рожкову широкому загалу стало відомо наприкінці 2016 року, коли в мережу потрапили записи її телефонних розмов із керівниками різних банківських установ. Їхній зміст свідчив явно не про турботу про стабільність банківської системи, а про спроби максимально підіграти власникам банків-банкрутів лишитися із максимальним плюсом.



Катерина Рожкова – заступниця глави НБУ

Зокрема й наш проект робив ціле розслідування про махінації навколо "Платинум-банку", у долі якого пані Рожкова приймала безпосередню участь.

По-перше, "Платинум" був для неї явно не чужим. До приходу в Нацбанк вона виконувала в банку обов’язки голови правління. А коли над "Платинумом" зійшлися хмари, віртуозно взялася розрулювати проблеми.

Так, на одному із оприлюднених записів людина із дуже схожим голосом тодішньої заступниці Гонтаревої домовляється із топ-менеджером "Платинуму" Дмитром Зіньковим вирішити проблемне питання із оцінкою заставного майна – виданого під рефінансування НБУ. Мова йшла про таку собі "Молдову" – це старий пансіонат в Одесі, який повноцінно на той момент не функціонував. Акціонери "Платинуму" наполягали на оцінці в його в 500 мільйонів, але ж, судячи із розмови, реальні ризики не могли оцінюватись більше, ніж у сотню. І Рожкова нібито обіцяла зробити усе можливе, аби максимально збільшити ціну.

Тобто бюджетні гроші видавалися на свідомо неліквідні активи банку, який перебував вже за межею платоспроможності! Хіба могла Рожкова не знати про це? На базі тої ж "Молдови" реєструвалися десятки фірм, через які тоді ж виводились гроші із банку, нібито видані ним на кредитні потреби.

І у той же час з погодження НБУ і точно не без відома Рожкової, яка курувала нагляд за комерційними банками, "Платинуму" було дозволено залучати депозити населення під захмарні 27 %. Зрозуміло, що люди, які купилися тоді на цей маркетинговий хід – в результаті за кілька місяців лишилися ні з чим, бо банк збанкрутував.



Національний банк України

Подібні розмови Рожкова вела і з менеджерами нині вже неіснуючого "Фідобанку". З оприлюднених записів випливало, що нібито Рожкова знала про виведення готівки із установи, але не вчиняла жодних дій. Хоча мала всі на те повноваження. Лише легесенько попереджала керівників, щоб мали совість, бо далі прикривати вже несила.

У розмовах ще й обіцянки лобіювати скасування санкцій проти низки російських банків. Зокрема, БМ-Банку. Представникам ще однієї російської структури голосом Рожкової було обіцяно лобіювати їхні інтереси та відтермінувати санкції по максимуму.

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Згодом у своєму Facebook сама пані Рожкова підтвердила – записи розмов оригінальні. Так, вона проводить телефонні розмови з менеджментом комерційних банків – і це її прямі обов'язки. Але ж зміст розмов – це не жарти. Чиновниця НБУ явно підігрувала банкірам, нехтуючи інтересами держави. За фактом змісту плівок Рожкової, і в першу чергу за фактом зловживань по "Платинуму", НАБУ у лютому 17 року відкрило провадження. Але до підозри досі так і не дійшло. Розслідують. І на діяльність Рожкової на її посаді це аж ніяк не впливало. Донедавна.



Platinum Bank

Не міг із цим змиритися народний депутат Ігор Луценко. І подав позов до НБУ з вимогою відсторонити Рожкову від займаної посади. Аргументація була дуже простою – чиновник, репутація якого небездоганна, – не має права посідати крісло заступника Національного банку, ухвалювати рішення та ставити підписи на документах. До речі, вимога звільняти топ-менеджерів НБУ через втрату ними бездоганної ділової репутації міститься у Законі України “Про Національний банк України” . І на переконання Луценка – оприлюднення плівок із компроментувальним змістом – і є том самим фактом, що зганьбив репутацію чиновниці.

Цей позов Луценко подав до Дарницького суду Києва, вимагав звільнення чиновниці, а у грудні вже з’явилось і рішення. Судді погодились, що Рожкову варто поки не звільняти, а от відсторонити від займаної посади та заборонити їй підписувати документи – таки варто. Але документ оприлюднили чомусь лише навесні, і він вже вступив у дію. Але Рожкова швидко пішла у відпустку, а юридичний відділ НБУ – в атаку.

У лічені дні на рішення Дарницького суду була подана апеляція. І днями з'явилося нове рішення. Ухвалу дарницьких колег – скасувати, Рожковій – повернути усі повноваження. Головний аргумент суду вищої інстанції виявився таким – мовляв без Рожкової, яка здійснювати повноваження заступника голови Нацбанку та члена правління Національного банку, робота НБУ була повністю паралізована.

А це, на хвилиночку, ставило під удар стабільності національної грошової одиниці. А також створювало небезпечний прецедент для роботи всіх органів державної влади в Україні.

Отже, цінні кадри вирішують все. І ані НАБУ, ані суд, ані здоровий глузд не здатні нічого змінити. Але ж ми точно знаємо - можливо не сьогодні, і не завтра, але ми змінимо нашу країну на краще.