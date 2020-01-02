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      Эстония снова напомнила России о территориальных претензиях на две области: детали

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      Спикер парламента Эстонии Хенн Пиллуаас / riigikogu.ee

      Спикер парламента Эстонии Хенн Пиллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, подписанный Эстонией и Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует. Документ устанавливает границы между государствами. Согласно ему, части Ленинградской и Псковской областей должны принадлежать Эстонии.

      Глава парламента Эстонии в новогоднем поздравлении напомнил, что 2 февраля исполняется 100 лет со дня подписания Тартуского мирного договора. Документ, в частности, устанавливал российско-эстонскую границу.

      Интересно: Эстония обвинила Россию в аннексии своих территорий: в Кремле уже отреагировали

      По словам политика, после восстановления независимости Эстония была признана правопреемницей государства, образованного в 1918 году, "во всех проявлениях, включая государственную границу".

      Отметим, что эстонский спикер делает подобные заявления уже не впервые. В ноябре 2019 года он призвал Москву вернуть Эстонии аннексированные территории.

      В ответ на это, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле подобные высказывания считают неприемлемыми.

      Что известно о Тартуском мирном договоре? Тартуский договор был фактическим мирным актом в освободительной войне Эстонской Республики в 1920 году. Согласно ему РСФСР признавал Эстонию в ее границах, которые включали часть нынешней Ленинградской области России (Принаморье).

      Позже, в 1940 году, Эстония вошла в состав Советского Союза, а эта территория стала частью Российской Советской Республики. Россия неоднократно заявляла, что именно с этого момента Тартуский договор утратил силу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости России История Эстония
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