Эстония снова напомнила России о территориальных претензиях на две области: детали

Спикер парламента Эстонии Хенн Пиллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, подписанный Эстонией и Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует. Документ устанавливает границы между государствами. Согласно ему, части Ленинградской и Псковской областей должны принадлежать Эстонии.

Глава парламента Эстонии в новогоднем поздравлении напомнил, что 2 февраля исполняется 100 лет со дня подписания Тартуского мирного договора. Документ, в частности, устанавливал российско-эстонскую границу.

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По словам политика, после восстановления независимости Эстония была признана правопреемницей государства, образованного в 1918 году, "во всех проявлениях, включая государственную границу".

Отметим, что эстонский спикер делает подобные заявления уже не впервые. В ноябре 2019 года он призвал Москву вернуть Эстонии аннексированные территории.

В ответ на это, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле подобные высказывания считают неприемлемыми.

Что известно о Тартуском мирном договоре? Тартуский договор был фактическим мирным актом в освободительной войне Эстонской Республики в 1920 году. Согласно ему РСФСР признавал Эстонию в ее границах, которые включали часть нынешней Ленинградской области России (Принаморье).



Позже, в 1940 году, Эстония вошла в состав Советского Союза, а эта территория стала частью Российской Советской Республики. Россия неоднократно заявляла, что именно с этого момента Тартуский договор утратил силу.