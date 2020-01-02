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      Естонія знову нагадала Росії про територіальні претензії на дві області: деталі

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      Спікер парламенту Естонії Хенн Піллуаас / riigikogu.ee

      Спікер парламенту Естонії Хенн Пиллуаас заявив, що Тартуський мирний договір, підписаний Естонією і Радянською Росією у 1920 році, до цих пір діє. Документ встановлює кордони між державами. Згідно з ним, частини Ленінградської і Псковської областей повинні належати Естонії.

      Глава парламенту Естонії у новорічному привітанні нагадав, що 2 лютого виповнюється 100 років від дня підписання Тартуського мирного договору.

      Цікаво: Естонія звинуватила Росію в анексії своїх територій: у Кремлі вже відреагували

      За словами політика, після відновлення незалежності Естонія була визнана правонаступницею держави, утвореної у 1918 році, "в усіх проявах, включаючи державний кордон".

      Відзначимо, що естонський спікер робить подібні заяви вже не вперше. У листопаді 2019 року він закликав Москву повернути Естонії анексовані території.

      У відповідь на це, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі подібні висловлювання вважають неприйнятними.

      Що відомо про Тартуський мирний догововір?Тартуський договір був фактичним мирним актом у визвольній війні Естонської Республіки у 1920 році. За ним РРСР визнавала Естонію у її кордонах, які включали частину нинішньої Ленінградської області Росії (Принамор'є).

      Пізніше, у 1940 році, Естонія увійшла до складу Радянського Союзу, а ця територія стала частиною Російської Радянської Республіки. Росія неодноразово заявляла, що саме з цього моменту Тартуський договір втратив чинність.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Естонія Історія Новини політики Новини Росії
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