Спікер естонського парламенту Хенн Пиллуаас звинуватив Росію в анексії понад 5% території держави. За його словами, це нічим не відрізняється від окупації росіянами Криму.

Естонія не має територільні претензії до Росії, але хоче повернути власні території, заявив Хенн Пиллуаас у своєму фейсбуці.

До слова: Україна вимагає від Росії ще понад 1 мільярд за майно в анексованому Криму

У такий спосіб він відреагував на заяви директора Другого європейського департаменту російського МЗС Сергія Бєляєва. Той кілька разів заявив, що Тартуський мирний договір 1920 року втратив чинність.

Невизнання Тартуського мирного договору, фактично, означає невизнання Естонської Республіки. Це свідоцтво про народження нашої країни та одна з найважливіших основ нашої державності,

– відреагував спікер естонського парламенту.

Таким чином він наголосив та підтвердив слова глави МЗС Урмаса Реймсалу про те, що ратифікація договору про кордон між Естонією та Росією не має перспектив до владнання розбіжностей щодо Тартуського договору.

Що відомо про Тартуський мирний догововір?Тартуський договір був фактичним мирним актом у визвольній війні Естонської Республіки у 1920 році. За ним РРСР визнавала Естонію у її кордонах, які включали частину нинішньої Ленінградської області Росії (Принамор'є).



Пізніше, у 1940 році, Естонія увійшла до складу Радянського Союзу, а ця територія стала частиною Російської Радянської Республіки. Росія неодноразово заявляла, що саме з цього моменту Тартуський договір втратив чинність.

Як на таку заяву відреагували в Росії

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що вимоги Естонії повернути її території є "неприйнятними". Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє "ТАСС".

"Ми вважаємо такі вимоги неприйнятними і не можемо з ними погодитися", – сказав Пєсков.