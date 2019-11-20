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      Україна вимагає від Росії ще понад 1 мільярд за майно в анексованому Криму

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      АМПУ вимагає від Росії понад мільярд компенсації за своє майно у Криму / obyektiv.press

      Адміністрація морських портів України готує вимогу до Росії про компенсацію 1 мільярда 240 мільйонів гривень за майно українських портів в окупованому Криму. Якщо за пів року уряд агресора не відповість, справа перейде до міжнародного арбітражу.

      Цей шлях є вже другим, який використовує АМПУ, щоб повернути кошти за втрачені активи внаслідок незаконної окупації півострова, повідомляє пресслужба Адміністрації.

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      Цього разу ми використовуємо положення Угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій. Перший крок – це направлення вимог щодо компенсації збитків безпосередньо до російського уряду. Якщо протягом пів року ми не отримаємо відповіді, ця справа перейде на розгляд до міжнародного арбітражу,
      – заявив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

      Відповідне повідомлення з вимогою буде надіслано Росії вже до кінця 2019 року. Воно базуватиметься на угоді між українським та російським урядами про захист інвестицій від 1998 року.

      Резюмуючи, в агентстві наголосили, що позовні вимоги до Росії як окупанта жодним чином не означають, що АМПУ визнає незаконну окупацію півострова Крим.

      українські морські порти
      Карта морських портів України, зокрема в окупованому Криму / АМПУ

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України АМПУ Анексія Криму Водний транспорт Новини Росії
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