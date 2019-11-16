Путін краще віддасть Кремль, аніж Крим, – Сенцов

Російський президент Володимир Путін не віддасть Україні окупований Крим, адже це нього принципове питання. Водночас на самому півострові зараз дуже складна атмосфера та немає свободи слова. Через те з Криму і виїжджають люди, які мають тверду проукраїнську позицію.

Про це розповів звільнений з полону РФ український режисер Олег Сенцов в інтерв'ю "BBC Україна". Він переконаний, що за правління Путіна Україна навряд чи поверне півострів.

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За влади Путіна це неможливо, тому що він ліпше віддасть Кремль, ніж віддасть Крим. Він триматиметься обома руками, це для нього важливе, наріжне питання всієї його сучасної політики. Але він не вічний,

– сказав Сенцов.

За його словами, зміни у Росії можливі лише після приходу до влади іншої людини. Проте, навряд чи Путін сам піде у відставку. Зараз у країні-агресорі все базується саме на ньому і тому не працює жодна інституція: ані парламент, ані суди, ані поліція.

"Є інституція "Володимир Путін", і все будується довкола неї. Це стрижень, на який все спирається. Коли стрижень піде, все посиплеться. Тому що система працює на одній людині, з таким прізвищем. Прийде інша людина, це вже не працюватиме, у них почнеться криза. Я дуже цього чекаю, чим сильніше це буде, тим сильніше почне хитати Росію. Тим більші шанси, що у цей момент ми зможемо повернути наші території", – додав режисер.

Колишній політв'язень не вірить і мирне повернення окупованих територій. Адже Путін не хоче миритися з Україною, а навпаки – збирається продовжувати воювати проти України, таємно, гібридною війною.

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Сенцов додав, що зараз практично не контактує ні з ким з Криму, крім своєї родини. Усі його друзі та близькі, які мали проукраїнську позицію, виїхали.

"Жити п'ять років у тій атмосфері неможливо. У Криму зараз все тухле, затхле, навіть для тих, хто підтримує Росію. А хто не підтримує Росію – а таких там також достатньо багато, – для них існувати у цій атмосфері дуже важко. Як неможливо перебувати у замкненій кімнаті. Розумієте? Повітря немає, нічим дихати, хочеться вийти звідти. От і в них так само. Хочеться піти, щоб позбутися всього цього. От вони й виїжджають. А ті, хто вважає, що Путін – молодець, мені з ними немає про що говорити", – підсумував він.

Як Росія анексувала український Крим?20 лютого 2014 року російські війська почали анексію півострова.



Поки в Україні відбувались криваві події під час Євромайдану, РФ почала перекидати у Крим своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".



16 березня у Криму Путін провів так званий "референдум" про приєднання півострова до РФ. "Референдум" не визнали ні Україна, ні цивілізований світ.